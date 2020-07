Coronavirus, 24 nuovi positivi, 18 sono casi dei giorni scorsi registrati solo oggi

Genova. Impennata, anche per questione di metodologie di conteggio, il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Liguria: +24 casi registrati nelle ultime 24 ore nel bollettino Alisa-Regione per il ministero della Salute. 18 di questi nuovi casi positivi sono l’iscrizione nei registri di positivi spalmati negli ultimi dieci giorni di luglio e che erano ancora in corso di elaborazione. “Si tratta di un riequilibrio statistico o di compensazione”, ha spiegato il presidente della Regione Liguria. Restano comunque 6 nuovi casi, non legati al cluster del ristorante savonese.

Qui i positivi correlati sono ancora 71, nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 150 nuovi tamponi, tutti risultati negativi. Dei cinque ricoverati: due sono stati dimessi, due restano in ospedale, in buone condizioni, e uno si trova in isolamento nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.

A livello ligure, i casi attualmente attivi a Genova sono 745, a Savona 144, a Imperia 80 e alla Spezia 23. Dei 1144 casi totale 54 riguardano persone residenti in altre regioni o all’estero. Stabili gli ospedalizzati, 30 nelle strutture ospedaliere della Liguria, il maggior numero nella Asl 2 (8 pazienti) e Asl 1 (7 pazienti).

Sono i 28 guariti con doppio tampone e anche oggi resta a zero il numero dei decessi. Infine 874 persone in sorveglianza attiva in provincia di Savona, 214 sul territorio genovese, 1286 a livello ligure.