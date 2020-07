Cornigliano, nella notte tra lunedi e martedì chiusa la Guido Rossa per collocare la nuova passerella pedonale

Genova. I lavori della passerella di piazza Ernesto Savio a Cornigliano, che permetterà ai pedoni di scavalcare l’imbocco di strada Guido Rossa, collegando il capolinea dei bus con la stazione, entrano nell’ultima fase.

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio verrà montata la campata di attraversamento lunga 15 metri, che unirà le due rampe già montate. A quel punto la passerella sarà visibile nella sua completezza; i lavori sono stati avviati a inizio marzo e l’apertura ai pedoni è prevista entro il mese di agosto.

La campata di attraversamento è un pezzo unico che verrà messa in opera con l’impiego di una autogru, che solleverà il manufatto e lo collocherà sugli appoggi. Per eseguire questa operazione, è stato istituito il divieto di transito ai veicoli diretti in Strada Guido Rossa, all’altezza di via Angelo Siffredi, dalle 22 del 13 luglio alle 6 del 14 luglio.

I lavori, finanziati da Società per Cornigliano e per i quali Sviluppo Genova svolge il ruolo di Stazione Appaltante, sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo formato dall’Impresa Traversone S.a.s. (capogruppo) e dalle mandanti Calzolari Perforazioni S.r.l. e Metallica S.r.l., per un importo di circa 315.000 Euro.

La passerella metallica permetterà ai pedoni l’attraversamento, in sovrappasso, della rampa veicolare di accesso alla strada Guido Rossa, collegando così l’area in corrispondenza dei capolinea bus a quella posta di fronte alla stazione ferroviaria di Genova Cornigliano.

Al termine dei lavori, potrà dunque essere eliminato il semaforo pedonale oggi posto all’imbocco della rampa di accesso alla Strada a mare, separando in tal modo il percorso pedonale dal flusso veicolare, rendendo definitivamente sicuro il passaggio per i pedoni e migliorando la fluidità del traffico. Come prevede la normativa, la passerella è perfettamente accessibile ai disabili motori e visivi.

“Quest’opera è molto importante per il quartiere. Migliorerà la permeabilità della stazione ferroviaria e permetterà ai tanti passeggeri del treno di arrivare in totale sicurezza ai binari – spiegano l’assessore alla Viabilità Matteo Campora e l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi -. Il lockdown ha ritardato leggermente i lavori, ma a breve l’opera sarà inaugurata e sarà un valore aggiunto per Cornigliano, anche perché consentirà di ridurre il traffico sulla pubblica via”.