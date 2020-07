Cornigliano, inaugurata la nuova mensa solidale all’interno della stazione

Genova. E’ stato inaugurato venerdì il nuovo locale della mensa solidale dell’associazione Soleluna alla stazione di Cornigliano.

Una piccola festa, nel rispetto delle norme anticontagio, per ringraziare le numerose associazioni che hanno consentito alla onlus di realizzare l’importante progetto solidale.

Il nuovo spazio permetterà dal prossimo 1 settembre di poter servire e far consumare il pasto caldo al coperto e in piena sicurezza a tutti coloro che ne hanno bisogno.

“La realizzazione di questa nuova struttura merita i nostri davvero più sinceri e grati ringraziamenti a tutti coloro che ci sono stati vicini con grandi e piccoli gesti di vera solidarietà, specialmente adesso nella battaglia contro questo virus, con dimostrazioni tanto generose, quanto inaspettate che ci incoraggiano e ci impegnano a proseguire con ancora più voglia e determinazione” fanno sapere dall’associazione.

Soleluna è nata nel 2002 a Sestri Ponente per iniziativa di un gruppo di persone da tempo operative nella distribuzione serale per le strade cittadine di viveri e bevande alla persone bisognose. Ha sede in piazza Savio dove grazie a un edificio in comodato d’uso da FS dal 2002 gestisce un locale mensa nella stazione di Cornigliano e altri servizi per le persone in difficoltà supportata da piccole e grandi aziende del territorio.