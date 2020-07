Genova. Numerose novità di calciomercato, anche oggi, a partire dalla Promozione fino alla Terza Categoria.

In Promozione, la Sammargheritese ha ufficializzato l’accordo per la riconferma anche per la nuova stagione di Danilo Criscuolo.

Foto 3 di 8















Danilo è un classe 1996 cresciuto nelle giovanili del Genoa e ha esordito giovanissimo in Eccellenza proprio con la casacca della Sammargheritese. Successivamente passa alla Caperanese (Serie D), poi ancora Sammargheritese (Eccellenza), quindi Rapallo Ruentes (Eccellenza), Rivasamba (Promozione) e Golfo Paradiso PRCA (Promozione), prima di ritornare “a casa” nella seconda metà della passata stagione. Un altro “giovane vecchio” che metterà la tua esperienza e la sua professionalità a disposizione della causa arancione

Altre due conferme in casa San Cipriano. Giocheranno ancora in maglia biancazzurra Nicolò Lipani, centrocampista leva 1997, ed il fedelissimo biancoazzurro Andrea Villa, difensore leva 1997.

In Prima Categoria, il Borgoratti rinfoltisce la rosa. Dal Little Club James arriva Harold Juan Rotela, attaccante leva 1996; dal Moconesi Fontanabuona approda in rossoverde Mattia Abate, difensore leva 2000. Alla prima squadra verranno aggregati tre ragazzi del vivaio: Giacomo Ridella (difensore, 2002), Simone Manci (attaccante, 2002) e Matteo Vincenzi (difensore, 2002).

Per il Mura Angeli, due acquisti. Si tratta di Bryan Steeven Fonseca Gonzales, centrocampista leva 1998 ex Borzoli e Campese, e Steven Mendez, centrocampista leva 1998 ex Borzoli.

In Terza Categoria continua a muoversi il Priaruggia G.Mora, nuova realtà del campionato. Dall’Atletico Quarto arriva in biancorosso Alessandro Botto, portiere classe 1990. Dal Bavari ecco Riccardo Caprile, difensore leva 1997 che ha militato anche in Genovese, Pontecarrega e Pieve Ligure. Per l’attacco ci sono Davide Ilariucci, classe 1996, ex Moconesi e Davagna, e Vincenzo Luongo de Jesus, classe 1989, ex Bogliasco, Levante, Guido Mariscotti e Pontecarrega.

E poi ancora Ruben Uremassi (difensore leva 1999, dal Pieve Ligure), Andrea Zinnari (attaccante leva 2000, dal Pieve Ligure), Edoardo Messuri (attaccante leva 1999, ex Athletic Club, Bogliasco e Pieve Ligure) e Matteo Macciò (esterno offensivo leva 1999, ex Athletic Club e Atletico Quarto).

Nelle immagini: Danilo Criscuolo della Sammargheritese; Nicolò Lipani e Andrea Villa firmano per il San Cipriano; alcuni giocatori del Priaruggia G.Mora