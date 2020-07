Concessioni autostrade, Traversi (Mit): “Revoca o Benetton fuori dall’azionariato, non esiste altra strada”

Genova. “Una discontinuità netta col passato, da ogni punto di vista”. Questa la richiesta che arriva forte da Roberto Traversi, sottosegretario del Ministero dei Trasporti, quoto Movimento Cinque Stelle.

“Significa che quando inaugureremo il nuovo Ponte Morandi dovremo essere in grado di dire ai parenti delle vittime del crollo che abbiamo voltato pagina per scriverne una completamente nuova – aggiunge – E ci sono soltanto due possibilità per farlo: che sia revocata la concessione ad Autostrade per l’Italia o che dall’azionariato ne esca la famiglia Benetton che ne ha mantenuto il controllo in questi anni segnati da incuria predatoria e colpevole abbandono della manutenzione”.

“Se vogliamo ricominciare a parlare di sicurezza delle nostre autostrade e gestione trasparente di una infrastruttura pubblica, non esiste una terza strada accettabile né una trattativa per cercare altre possibilità”.