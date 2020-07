Coltellata a un antifascista: condannati tre militanti di Casapound

Genova. Tre militanti di Casapound sono stati condannati questa mattina per la coltellata che aveva colpito un militante antifascista che due anni fa era stato colpito alla schiena mentre attaccava alcuni manifesti non lontano dalla sede di Casapound in via Montevideo.

Christian Corda, 32 anni, ex referente provinciale di Casapound, Federico Gatti 39 anni, e Manuel di Palo, 32 anni sono stati condannati a 800 mesi di reclusione con la condizionale. Dovranno inoltre risarcire la vittima, difesa dall’avvocato Alessandro Gorla, con 2200 euro. I tre erano stati identificati dalla Digos che aveva ricostruito l’episodio. Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al giudice Deplano.

I fatti

La vittima, D.M, 36 anni, stava attaccando dei manifesti insieme a un gruppo di attivisti a un centinaio di metri dalla sede di del partito di estrema destra in via Montevideo. Ad un certo punto dalla sede di Casapound erano usciti una dozzina di militanti brandendo bottiglie e cinture e minacciando gli attivisti: un gruppo era rimasto indietro a causa del secchio della colla usato per attaccare i manifesti ed era stato aggredito. In particolare D.C, 34 anni, aveva ricevuto una colpo alla schiena con un oggetto contundente, forse un coltello o un cacciavite che non è mai stato ritrovato. Le abitazioni degli indagati erano state perquisite dalla digos a distanza di parecchie settimane.