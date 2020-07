Colombo Volley, per la Serie B c’è il ritorno di Daniele Buzzi

Genova. Nel giorno del suo ventesimo compleanno, la Colombo ufficializza l’innesto di Daniele Buzzi, centrale, classe 2000, 200 centimetri di altezza, che ritorna ad indossare la maglia bianconera dopo l’esperienza in Serie B ad Albisola e le ultime due stagioni in Serie A2 a Mondovì.

“Sono felice di rientrare a Genova e tornare a giocare per la mia società che ha fatto una scelta importante – commenta Daniele Buzzi -. Dopo due stagioni a Mondovì dove sono cresciuto molto, volevo giocare con continuità e in un ambiente che conosco, dove posso migliorare ulteriormente“.

Buzzi porterà un valore aggiunto in un gruppo giovane, con diversi atleti di prospettiva. “Ho grandi stimoli, non vedo l’ora di tornare in campo e mettermi al lavoro con Luca Leoni e il suo staff – prosegue Buzzi -. Sarà un campionato difficile per una squadra giovane come la nostra ma avremo alcune belle individualità e non ci mancherà la voglia di dimostrare il nostro valore“.

“Che questa stagione sia un trampolino di lancio per Daniele che ha dimostrato di poter giocare in Serie A ed in futuro lo rivedremo sicuramente in quei palcoscenici ancor più prestigiosi. Per il momento grazie e soprattutto tanti auguri da tutta la società bianconera” dichiara la dirigenza della Colombo Volley.