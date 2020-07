Colombo Volley Genova: Jacopo Rampa libero in prima squadra

Genova. Jacopo Rampa, classe 2003, di Sestri Ponente, sarà uno dei due liberi della rosa della Serie B maschile della Colombo Volley Genova nella stagione 2020/2021.

Jacopo, che ha iniziato a giocare a pallavolo con il Volley Genova Vgp nel 2012, dalla stagione 2015/2016 veste la maglia della Colombo.

“Ho iniziato come palleggiatore, successivamente mi sono adattato al ruolo di centrale – commenta Jacopo -. Da tre anni gioco nel ruolo di libero“.

Jacopo è stato uno dei dodici atleti bianconeri a vincere il titolo italiano Under 14 maschile, il primo scudetto della Colombo, a Rossano Calabro nel 2017. Poi il podio ad Alba Adriatica l’anno scorso con l’Under 16. Sempre nel 2019 a Lignano Sabbiadoro al Trofeo delle Regioni ha raggiunto il quinto posto.

Numero di maglia 56, Jacopo è stato allenato da Piero Merello e da Luca Leoni, che lo seguirà anche quest’anno. “Sono molto felice dei successi raggiunti fino ad oggi insieme alla squadra – prosegue Jacopo -. Dallo scudetto Under 14 al percorso che ci ha portati sin qui. Fare la serie B è un gran bel traguardo, dovremo rimboccarci le maniche e puntare sempre al massimo“.

Il tecnico Luca Leoni lo inquadra così: “È un atleta che non si risparmia mai, ha buone doti, in particolare in ricezione. Meritava questa conferma“.

Nel frattempo, a Lecce, dove si sta allenando la Nazionale Pre-Juniores, è arrivato anche Julio Velasco, direttore tecnico delle Nazionali azzurre. Velasco ha partecipato agli allenamenti guidati da Vincenzo Fanizza e Luca Leoni impartendo diversi consigli tecnici ai ragazzi. Nel gruppo anche due atleti della Colombo: Luca Porro, classe 2004, e Marco Zoratti, classe 2003, che saranno protagonisti nella formazione genovese in Serie B maschile.