Colombo, Lorenzo Bottaro e Piero Merello: confermati i due tecnici con l’obiettivo di far crescere i giovani

Genova. Alle spalle della prima squadra, che come annunciato disputerà il campionato nazionale di Serie B, la Colombo Volley continuerà a puntare sul settore giovanile, che resta la mission della società bianconera.

Lorenzo Bottaro, confermato, al sesto anno in bianconero, guiderà la Serie C e l’Under 17 maschile (gruppo 2004 e 2005). “Sono contento di riprendere il percorso interrotto coi ragazzi – commenta -. Abbiamo deciso di farli giocare nella Serie C regionale per accrescere il loro bagaglio tecnico. Ci sono diversi atleti interessanti e futuribili. Punteremo sull’Under 17 come campionato di categoria nel quale ritroveremo Luca Porro”.

Scontata anche la conferma di Piero Merello, alla Colombo dalla nascita della società e al fianco dei dirigenti bianconeri già i quattro anni precedenti. Merello seguirà il gruppo Prima Divisione e Under 15 (leva 2006). “Restare fermi a lungo per i ragazzi non è stata di certo una buona cosa – spiega -. Inizieremo un anno ancora incerto, ma con grandi motivazioni. Con l’Under 15 possiamo riprendere subito quanto sospeso l’anno scorso. Dispongo di un gruppo tecnicamente valido e probabilmente inserirò qualche atleta fuori quota per la Prima Divisione con cui ho già lavorato”.

Merello e Bottaro seguiranno il settore Under 14, Under 13 e Under 12 con la società che ha allestito un gruppo di prima fascia ed un altro per i ragazzi che giocano da meno tempo o che si avvicineranno alla pallavolo quest’anno. Tutti i gruppi avranno un aiuto allenatore in modo da consentire un lavoro tecnico sui ragazzi più meticoloso.

Nella foto: Piero Merello e Lorenzo Bottaro, insieme ad alcuni atleti, nella foto celebrativa del primo scudetto conquistato dalla Colombo a Rossano Calabro nel maggio 2017