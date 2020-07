Colombo Genova, Luca Leoni riconfermato alla guida per la Serie B

Genova. La Colombo Genova ufficializza il primo allenatore della squadra che disputerà la Serie B maschile. Sarà Luca Leoni, confermato, alla sua terza stagione in bianconero.

Leoni, tecnico delle squadre nazionali del settore giovanile della Federazione, l’anno scorso campione del mondo con la Nazionale Under 19 a Tunisi, è pronto per la nuova e stimolante avventura.

“Proseguiremo il lavoro interrotto a metà anno per i motivi ben noti – commenta Leoni -. Sono contento dell’investimento fatto dalla società, disputare un campionato nazionale per la crescita dei nostri ragazzi sarà fondamentale. Sarà una stagione impegnativa, ma non vediamo l’ora di iniziare”.