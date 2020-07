Coda in autostrada e incidente davanti al Novotel, ingorgo tra il ponente e Genova Ovest

Genova. Code in direzione Nord sulla A7 tra Genova Ovest e Sampierdarena, e sulla A12 tra Genova Est e il bivio per Bolzaneto. Code legate al traffico del lunedì mattina ma anche strascichi di una fase di rientro dalle riviere che non ha potuto esaurirsi, per forza di cose, nella serata di domenica. Inoltre un incidente sul ponte della soprelevata ha ulteriormente complicato la situazione.

In molti hanno scelto, infatti, di evitare il momento critico delle chiusure notturne di diverse tratte preferendo – si fa per dire – la coda diurna, ma comunque la possibilità di muoversi attraverso la rete autostradale.

Al momento il traffico è bloccato sulla viabilità ordinaria tra lungomare Canepa e Genova Ovest, imbottigliamenti in zona elicoidale, per chi si muove verso il casello di Genova Ovest in entrata ma ripercussioni su tutto il nodo di San Benigno.

Continuano anche le code in A12 Genova Livorno: oltre al traffico e ai cantieri si somma un ulteriore incidente avvenuto tra Genova Est e il bivio con la A7 in direzione nord.

(foto Paola Riccio – gruppo Facebook Viabilità Genova)