Cinque conferme all’Angelo Baiardo, Francesco Maisano e Lorenzo Vallerga per la Genova Calcio

Genova. Proseguono i movimenti di mercato, ad ogni livello.

In Eccellenza, attraverso il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi, l’Angelo Baiardo comunica numerose riconferme. Nella stagione 2020/2021 Marco Napello, Luca Ungaro, capitan Federico Merialdo, Fabio Oliviero e bomber Matteo Battaglia faranno parte della rosa a disposizione di mister Paglia.

La società saluta Francesco Gaione, Davide Garibaldi, Lorenzo Camera e Denis Provenzano ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrata indossando la maglia neroverde.

La Genova Calcio ha acquisito le prestazioni sportive di Francesco Maisano, centrocampista, ex Vallescrivia già in maglia biancorossa dal 2016 al 2018. Nella foto: Maisano con il vicepresidente Rodolfo Chiriaco. Inoltre, ha raggiunto l’accordo con Lorenzo Vallerga, centravanti scuola Entella, nell’ultima stagione al Ligorna in Serie D ed ex del Finale in Eccellenza.

In Promozione, Mirko Grilli giocherà con la Sammargheritese. Centrocampista, classe 1991, tra il 2016/2017 e il 2018/2019 ha militato nel Golfo Paradiso PRCA in Prima Categoria e Promozione, poi per due stagioni ha giocato nella Ruentes in Prima Categoria.

Sempre per quanto riguarda la Promozione, due nuovi arrivi per il Serra Riccò, entrambi dal Marassi. Si tratta di Samuele Ghiglia, classe 1993, attaccante, ex di Lavagnese, Borgorosso Arenzano, Ligorna e Lavagnese, e di Roman Stefanzl, classe 1984, centrocampista, con un passato in Cep, Praese, Pegliese, Molassana Boero, Sestrese, Arenzano, San Cipriano e Bragno.

In Prima Categoria, l’Anpi Sport E. Casassa ha reso noto che ad affiancare mister Stefano Parodi nella conduzione della prima squadra sarà l’ex capitano biancorosso Matteo Raiteri, al rientro dopo un anno lontano dal rettangolo di gioco. A completamento dell’organico tecnico per il ruolo di preparatore dei portieri è confermato Alberto Speranza.

Per il Torriglia c’è Francesco Cosentino. Il dinamico centrocampista classe 1992 nell’ultima stagione ha giocato al San Bernardino e due stagioni fa al Ca De Rissi San Gottardo.

In Seconda Categoria, il Ravecca ha raggiunto l’accordo anche con Matteo Daneo (classe 1992) e Lorenzo Pezzoli (classe 1996), entrambi centrocampisti del Bargagli San Siro.