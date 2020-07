Chiavari, scontro tra auto e moto in corso Millo: motociclista perde la vita

Genova. Tragedia questo pomeriggio a Chiavari in corso Millo in pieno centro cittadino.

Un’auto e una moto sono finite in collisione in una dinamica non ancora chiara. E’ successo intorno alle 17. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Chiavari e l’automedica del 118.

Ad avere la peggio il motociclista, un uomo tra i 50 e i 60 anni, che è finito a terra. Inutili i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto.

Ricoverato in codice rosso il guidatore dell’auto.