Chiavari è Covid free, il sindaco Di Capua: “Zero contagi e zero persone positive”

Genova. “Zero contagi e zero persone positive, residenti a Chiavari, al Covid-19: un dato estremamente importante ed incoraggiante, molto atteso da tutti noi” lo annuncia il sindaco Marco Di Capua.

“Se ripercorriamo questi ultimi mesi, abbiamo sofferto tanto, vivendo momenti che faremo fatica a dimenticare: molti i malati presenti in città o al Torriglia, tante le limitazioni alle libertà personali, le privazioni e i sacrifici che ci hanno accompagnato fino alla fine del lockdown”, continua.

“Tutti i provvedimenti, che la nostra amministrazione ha messo in atto, sono stati attentamente valutati e presi sempre a tutela della salute pubblica – prosegue il primo cittadino – Questo non deve essere un punto di arrivo, ma dobbiamo rimanere vigili e mantenere l’importante risultato, per cui è necessario continuare ad impegnarsi rispettando le disposizioni, le ordinanze, utilizzando la mascherina e mantenendo le distanze interpersonali con l’obiettivo di evitare ulteriori contagi”.

“Abbiamo visto cosa è successo a Savona, con la comparsa di un nuovo cluster, creando così ripercussioni economiche sulle attività e difficoltà nel tracciare la catena dei contagi”, conclude Di Capua.