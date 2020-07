Centro storico: ubriaco dà un pugno in faccia a un carabiniere, poi cerca di ferirsi

Genova. Fermato per un controllo da parte dei carabinieri della stazione della Maddalena, ha dato in escandescenze e colpito al viso un militare.

L’uomo, un 30enne marocchino, era in evidente stato di ebbrezza. Portato in caserma ha anche cercato di ferirsi, per questo è stato chiamato il 118 che lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Il 30enne è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio