Genova. Sgomberato a più riprese dagli uomini della pattuglia antidegrado del reparto Sicurezza Urbana, insieme ai colleghi del nucleo Centro Storico il mercatino abusivo di cose usate che dopo il trasloco del mercatino di corso Saffi con il trasferimento a San Quirico opera ‘clandestinamente’ molto presto spostandosi in diverse parti del centro storico.

L’ultimo sequestro è avvenuto dietro via del Campo nella zona del ghetto. Tuttavia gli agenti della polizia locale, che gettavano la merce sequestrata del vicino ecopunto, si sono accorti che la merce veniva ogni volta recuperate.

Foto 2 di 2



Questo però alcuni dei venditori vivono in zona e sono in possesso della tessera di Amiu per accedere all’ecopunto.

Così la polizia locale ha chiesto l’intervento sul posto di un mezzo Amiu per smaltire direttamente una notevole quantità di oggetti per evitare che i venditori li prelevassero nuovamente.