Centro storico, rissa finisce a coltellate: due feriti in codice rosso al San Martino

Genova. Rissa finita a colpi di arma bianca stanotte intorno alle 3 in piazza salita Pollaiuoli.

Secondo quanto appreso la rissa sarebbe scoppiata per motivi sconosciuti tra un gruppo di cittadini tunisini.

Ad un certo punto tuttavia è spuntato un coltello: I due sono stati feriti mentre il resto del gruppo è fuggito. I medici del 118 li hanno portati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile.

Sono stati ricoverati entrambi in codice rosso per dinamica ma le lo condizioni non sono gravi: uno è stato ferito alla testa e ha riportato una prognosi di 7 giorni, l’altro sotto l’orecchio con prognosi di 15 giorni, e viste tenuto sotto osservazione in ospedale