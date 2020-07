Genova. Lanciavano uova sui passanti, apparentemente senza una valida ragione. Protagonisti del gesto, avvenuto in pieno pomeriggio, i residenti di un appartamento di via San Donato all’incrocio con salita Pollaiuoli nel centro storico di Genova.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, le uova avrebbero colpito in pieno un gruppo di signore che transitava sotto la finestra al penultimo piano dell’edificio. I passanti hanno così chiamato i carabinieri, che sono saliti in casa per identificare gli autori della bravata.

“Di solito tirano acqua, ma le uova non le avevo ancora viste. Se uno viene colpito a quest’ora mentre torna dal lavoro non è divertente”, si sfoga un giovane straniero che abita nella zona. “Probabilmente volevano divertirsi”, è il commento di un parrucchiere titolare di un’attività nelle vicinanze.