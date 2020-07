Centro storico, incendio nella notte: a fuoco il negozio Kasanova in piazza Soziglia

Genova. Un incendio ha distrutto questa notte il punto vendita di Kasanova in piazza Soziglia nel centro storico, negozio di casalinghi ed elettrodomestici. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo dopo due ore e mezza di lavoro e i danni, da quanto accertato, sono molto ingenti.

Le fiamme sono divampate verso le 22.30 nei locali dove un tempo c’erano le Sorelle Ascoli, ancora ignote le cause. I pompieri sono giunti sul posto con due squadre. L’intervento è stato molto complesso anche per via del fumo che ha completamente invaso il negozio contribuendo a danneggiare tutta la merce presente all’interno.

Grande la paura per gli abitanti dei vicoli, anche se non risultano né evacuati né feriti né intossicati. In corso le indagini per risalire all’origine dell’incendio.

Foto Giacomo Vallarino (Facebook)