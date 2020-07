Centro storico, due giovani accoltellati in via delle Grazie: uno è in prognosi riservata

Genova. Non una ma due risse o quantomeno liti finite a coltellate questa notte nel centro storico di Genova.

Se in salita Pollaiuoli sono stati feriti e portati in codice rosso all’ospedale San Martino due tunisini di 22 e 28 anni, accoltellati intorno alle 3, un altro accoltellamento si è verificato due ore prima nella zona di via delle Grazie davanti a una birreria.

Vittime due ragazzi italiani di 18 e 22 anni, due fratelli, che sono stati accoltellati da un ragazzo straniero poi fuggito.

Uno dei due è in prognosi riservata all’ospedale San Martino, mentre l’altro ha riportato solo una lieve ferita. Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione, mentre a Pollaiuli l’aggressione è nata da una lite tra alcuni stranieri.

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri che stanno acquisendo le telecamere della zona. In entrambi i casi le vittime infatti hanno detto di non conoscere l’aggressore.

Nei giorni scorsi gruppi di giovanissimi si erano fronteggiati in strada a Quinto, erano circa 200. Le risse e la violenza tra i giovani sono stati argomento dell’ultimo comitato della sicurezza e ordine pubblico in prefettura nel corso del quale il prefetto ha deciso di aumentare la presenza delle forze dell’ordine in strada.