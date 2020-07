Centro storico, cittadini fanno ‘staffetta’ per bloccare il rapinatore di un market

Genova. Una vera e propria staffetta di cittadini formata da tre diverse persone ha consentito alla polizia di arrestare un rapinatore. E’ successo ieri mattina in via Cairoli.

L’uomo, un 30enne italiano, era uscito da un supermercato Carrefour con lo zaino pieno di generi alimentari senza pagare, anzi strattonando il dipendente del negozio e fuggendo verso largo Zecca.

La vittima appunto è partita per prima ad inseguire il rapinatore. Dopo qualche metro il proprietario di un negozio limitrofo, che aveva assistito alla scena, ha raggiunto il ladro e ha provato a bloccarlo ma è stato anch’egli spintonato. Una terza persona, che stava uscendo da un negozio, ha proseguito il tallonamento in direzione Salita dell’Oro, finché le volanti che stavano perlustrando la zona alla ricerca del rapinatore, l’hanno individuato e bloccato in Via del Campo.

Dentro lo zaino tre bottiglie d’olio ed una confezione Bounty, 35 euro circa il valore della merce che è stata restituita al market.

Questa mattina la direttissima.