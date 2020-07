Cefalù, 25enne genovese si tuffa dagli scogli e batte la testa: gravissimo

Palermo. Un ragazzo di 25 anni, genovese, in vacanza a Cefalù, in provincia di Palermo, è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato in mare da alcuni scogli vicini alla zona del molo vecchio, nella località siciliana.

Le sue condizioni, secondo quanto riportano i media locali, sarebbero molto gravi. Il 25enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù.

Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata per il trauma cranico riportato. Sull’incidente indagano i carabinieri per ricostruirne la dinamica.