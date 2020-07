Castelletto, ruba 10 mila euro al suo datore di lavoro: denunciato collaboratore domestico

Genova. E’ accusato di aver rubato al suo datore di lavoro oro e preziosi per circa 10 mila euro rivendendoli nei compro oro della città.

Per questo un 45enne dell’Equador è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Castelletto per furto in abitazione e falsità ideologica.

L’uomo è stato anche denunciato per aver fornito false dichiarazioni ai militari durante le prime fasi dell’indagine.

Parte della refurtiva è stata recuperata e sottoposta a sequestro, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.