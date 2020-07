Carlo Capo lascia il Sestri Levante, Andrea Piccardo resta al Busalla

Busalla. Altre pillole di mercato, tra Eccellenza e Serie D.

Il Busalla comunica la riconferma per la stagione 2020/2021, di Andrea Piccardo (nella foto), difensore classe 2000.

Andrea, busallese doc, ha sempre giocato nel Busalla che è la sua seconda famiglia: ha iniziato giovanissimo ed è entrato nella rosa della prima squadra a soli 16 anni e mezzo, risultando così il giocatore più giovane ad aver esordito come titolare nella prima giornata di campionato (16 anni, 7 mesi e 20 giorni). Ottimo calciatore, ha anche giocato nella Nazionale Under 18 della Lnd, e ha collezionato 109 presenze e due gol con la maglia biancoblù.

Carlo Capo lascia il Sestri Levante. Andrà a giocare in Eccellenza toscana nel San Marco Avenza.

Esterno offensivo classe 1991, nato a Viareggio, ruolo seconda punta, ha militato anche tra Eccellenza e Serie D, con le maglie di Viareggio, Rosignano, Pianese, Ponsacco ed Acqui. Alla Pontremolese ha vinto il campionato di Promozione 2018/2019. Oltre ad essere un buon realizzatore ha come caratteristica principale quella di essere un uomo-assist svolgendo un gran lavoro a sostegno degli altri attaccanti. Per Capo si tratta di un ritorno in rossoblù dopo la stagione di Eccellenza 2013/2014