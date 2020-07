Caos visite ambulatoriali, Tosi (M5s): “Inaccettabile, diritto alla salute non garantita”

Genova. “Continuano ad arrivarmi segnalazioni sull’impossibilità di prenotare diverse visite ambulatoriali. La segnalazione che più mi ha colpito è quella di un nostro concittadino rapallese: nei suoi messaggi, racconta che un suo parente, affetto da patologia neurologica degenerativa (Alzheimer) e con problemi di diabete, non riesce a prenotare la visita oculistica, sia in ALS3 che in ASL4, perché non vi è disponibilità nelle agende”. Così il capogruppo regionale del M5s Fabio Tosi.

“Questa è la situazione della sanità in Liguria. Ma per la lega e il suo assessore di riferimento non esisterebbero problemi. Così come paiono ciechi ai problemi della sanità coloro che in questi giorni hanno ben altro per la testa… come chiedervi le firme per nominare B. Senatore a vita!”.

“Ai cittadini liguri dico: ricordatevi delle inadempienze di questi signori, il prossimo settembre, quando andrete a votare”, conclude il consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle Liguria.