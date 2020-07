Caos viabilità, Comitato Autostrade Chiare mercoledì in piazza sotto prefettura: “Situazione pesantissima”

Genova. Il Comitato Autostrade Chiare torna in piazza per far sentire la voce dei cittadini contro la situazione delle infrastrutture autostradali, sempre più precaria e sempre più complessa.

L’appuntamento è sotto la prefettura mercoledì 15 luglio alle ore 10: “Invitiamo tutte le person a partecipare, in modo legale e civile, con striscioni e fischietti” scrivono sulla loro pagina facebook, mentre il coordinamento del comitato sarà ricevuto dal prefetto di Genova.

Dopo la prima manifestazione dello scorso 15 febbraio, quindi, il comitato nato sui social, e seguito da oltre 60 mila persone, torna in strada per far sentire la voce di migliaia di persone. La settimana scorsa in Valle Stura è andato in scena, invece, il presidio dei cittadini della vallata contro il “disastro” dei trasporti, mobilitando almeno un migliaio di persone.