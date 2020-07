Caos autostrade, sulla A10 chiusi per una settimana i caselli di Pra’ e Pegli in direzione Genova

Genova. Ancora disagi in vista nel Ponente genovese per chi si muove usando l’autostrada. Dopo la chiusura prolungata dei caselli di Pegli e Pra’ sulla A10 in direzione Savona, per la prossima settimana verrà praticamente invertito il bypass per nuovi lavori sulle gallerie. E questo provocherà altre limitazioni per l’entrata e l’uscita in corrispondenza di quelle stazioni.

Dal 21 luglio al 28 luglio (e non fino al 5 agosto, come invece è rimasto scritto sul sito di Autostrade) il casello di Pegli rimarrà chiuso in direzione Genova sia in entrata sia in uscita (quindi chi arriva da Savona non potrà uscire, chi è diretto a Genova non potrà entrare), mentre il casello di Pra’ sarà chiuso in direzione Genova ma solo in entrata. Nel tratto interessato si procederà sempre a una corsia per senso di marcia, ma sulla carreggiata opposta rispetto a quella usata finora.

Situazione che potrebbe creare grossi disagi soprattutto al mattino quando il tratto Pra’-Aeroporto della A10 viene utilizzato dai cittadini del Ponente come strada veloce per raggiungere il centro. Tutto il traffico sarà quindi costretto a confluire in Aurelia come se l’autostrada fosse chiusa.

Due settimane di disagi anche a Rapallo dove il casello sarà chiuso al traffico in entrata verso Levante dal 22 luglio al 28 luglio. Obbligatorio dunque andare in Aurelia fino a Chiavari e da qui imboccare la A12.