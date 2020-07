Caos autostrade, ultima notte di chiusure selvagge: a rischio la riapertura di A10 e A12

Genova. Dovrebbe essere l’ultima notte di chiusure “selvagge”, cioè sottoposte al rischio che l’autostrada possa non riaprire al mattino in caso di criticità rilevate durante le ispezioni in galleria. O almeno così ha dichiarato in commissione comunale a Tursi il direttore del primo tronco di Aspi Mirko Nanni: “Non significa che i lavori si fermeranno ma le prossime ispezioni saranno tali da potersi concludere regolarmente al mattino con la riapertura delle tratte con doppi sensi di marcia”.

Ecco dunque il consueto bollettino secondo cui domani mattina potrebbero restare chiuse la A10 in direzione Ponente tra Voltri e Varazze e la A12 in direzione Genova tra Sestri Levante e Rapallo.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano;

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Isola del Cantone in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in entrata verso Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Chiavari in entrata e in uscita.

1 – ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE SENZA POSSIBILITÀ DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”. In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona, potrà entrare alla stazione di Varazze, ulla stessa A10, dopo aver percorso la SS1 Aurelia;

chi proviene dalla A26 ed è diretto verso Savona, dovrà uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia ed immettersi sulla A10 alla stazione di Varazze in direzione di Savona;

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, oltre a mantenere gli itinerari alternativi segnalati, verranno adottati provvedimenti di regolazione del traffico pesante, volti a contenere i disagi anche sulla viabilità ordinaria.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Sestri Levante e Rapallo verso Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita della stazione di Sestri Levante, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Rapallo in direzione Genova.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso permarrà il suddetto itinerario alternativo.

2 – CHIUSURE PER ALTRI INTERVENTI

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest verso Genova.

In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, per poi uscire alla stazione di Genova est. Ai mezzi leggeri, provenienti da Livorno e diretti a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova est, mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di uscire stazione di Genova Nervi.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto verso Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ovada si potrà percorrere la SP456 del Turchino e raggiungere Genova tramite la SS1 Aurelia, oppure se diretti verso Savona, percorrendo la viabilità ordinaria entrare in A10 alla stazione di Varazze. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, dovranno percorrere la Diramazione Predosa Bettole e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la A7 Serravalle-Genova.