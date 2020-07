Caos Autostrade, tratto chiuso tra Bolzaneto e Genova Ovest e in Valpolcevera è subito incubo

Genova. Chiuso nella notte, e annunciato già ieri sera da Aspi, il tratto della A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest in direzione sud continua a non essere percorribile neppure questa mattina per via, naturalmente, delle ispezioni nelle gallerie.

Dalle 6 di mattina in poi le ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire con code tra Busalla e l’uscita di Bolzaneto ma soprattutto sulla viabilità ordinaria della Valpolcevera in direzione del centro. Sono moltissimi anche i mezzi pesanti che si sono riversati sulle strade urbane per raggiungere il porto o le altre autostrade.

Sul nodo genovese resta chiuso anche il tratto tra il bivio A7/A12 per chi proviene da Livorno e quindi l’uscita consigliata è Genova Ovest. Chi deve, dal levante ligure, muoversi verso la Francia, è costretto a uscire e rientrare in autostrada.

Riaperto alle 7,20 circa il tratto della A10 tra Genova tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”.

Intanto mentre dal Mit confermano che dal 15 luglio la Liguria potrà lentamente tornare a respirare – l’intensità dei controlli in galleria sarà minore – domani, martedì 14 luglio, è in programma una riunione del Consiglio del ministri che dovrebbe affrontare la questione revoca delle concessioni ad Autostrade.