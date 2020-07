Caos Autostrade, Toti: “Solo in Liguria cura da cavallo alle infrastrutture, ci vogliono penalizzare?”

Genova. “La Liguria è compatta nel dire basta a questa situazione drammatica sulle nostre autostrade. Siamo di fronte all’isolamento del Nord Ovest, un’intera area locomotiva del Paese, e del più grande sistema portuale italiano, nell’assordante silenzio romano”. Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani su Facebook.

“Altrove va tutto bene e solo la Liguria ha bisogno di questa cura? A me pare che anche fuori Regione la nostra rete stradale pubblica e privata abbia bisogno di controlli e manutenzioni, ma non si usi lo stesso metodo”.

“Poi ci sono le gli squallidi approfittatori politici o aspiranti tali che pensano di usare questa disgrazia per la nostra economia per recuperare qualche punto in vista delle elezioni, attribuendoci responsabilità per quanto sta accadendo. Chi ci accusa di essere colpevoli o è ignorante – ha concluso -, o è in malafede o è in campagna elettorale”.