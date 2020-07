Caos autostrade, slitta la riapertura della A7: da Bolzaneto non si arriva a Genova Ovest

Genova. Ancora disagi per le chiusure autostradali a Genova. Stamattina Aspi ha comunicato che la riapertura del tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Ovest in direzione Sud è prevista alle ore 8. Poi un ulteriore aggiornamento: “riapertura prevista in mattinata“. Il sito ufficiale parla delle 10.

La diretta conseguenza è che i veicoli provenienti da Milano devono per forza uscire a Bolzaneto o proseguire verso Genova Est. Tra questi due caselli il traffico è fortemente rallentato, anche a causa del semaforo che regola la galleria di Staglieno. In quel tratto, secondo il bollettino emesso ieri sera, non erano in corso ispezioni nelle gallerie.

In ritardo anche la riapertura della A12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e Rapallo in direzione Genova fissata inizialmente alle 7 (inizialmente era prevista alle 6).