Caos autostrade, mattinata da bollino nero: semaforo a Genova Est, chiusure su A7, A12 e A26

Genova. Domani, mercoledì 8 luglio, sarà una mattinata ad alto rischio blocco traffico per il nodo di Genova, con diversi cantieri autostradali attivi praticamente su tutte le autostrade liguri durante la notte e che potenzialmente potrebbero sforare il termine delle 6 di mattina.

Ma non solo: con la regolazione del traffico a senso unico alternato in entrata al casello di Genova Est (provvedimento attivato questa mattina, fino “a data da destinarsi”), per la Val Bisagno c’è il serio rischio di una viabilità completamente in tilt nel crocevia di Staglieno.

Sulle autostrade genovesi, dalle 22, scatteranno i cantieri sulla A26, tra il bivio con la A10 e Masone, in direzione nord, e sulla A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest in direzione Genova, e tra Genova Ovest e il bivio con la A12 in direzione Milano. Chiusure necessarie per ispezionare le gallerie comprese in questi tratti, con la possibilità di ritardi nelle riaperture, in caso di necessità.

Necessità che sembra quasi certa, visto che anche la polizia locale ha diramato un messaggio allerta traffico attraverso il canale telegram per le mattinate di domani e giovedì, con possibili slittamenti delle riaperture alle 10, invece che le 6. Nel caso fossero confermate queste previsioni, il blocco del traffico è assai probabile anche in tutta l’area di San Benigno.

Chiuso anche il tratto tra Genova Est e Recco (dalle 21 alle 7) in direzione Sestri Levante e sulla A10 chiusura, con orario 21:30-5:30, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ verso Savona. In pratica tutte le tratte, questa notte saranno interessate a chiusure e cantieri.