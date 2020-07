Genova. È ancora caos per la viabilità a Genova per l’ennesima chiusura imprevista dell’autostrada a Ponente. Alle 6 doveva riaprire la A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in entrambe le direzioni, ma così non è stato e in Aurelia la situazione è impazzita. Secondo quanto riferito dalla stradale, alle 6.30 l’autostrada è stata riaperta.

Ma nel frattempo lunga coda di auto e tir si è formata tra Pegli e Pra’ dove inutilmente i mezzi cercavano di entrare in autostrada. Situazione difficile anche in A26 dove i veicoli erano obbligati a procedere verso Arenzano o a uscire al casello di Pra’.

Foto 2 di 2



Nel bollettino diffuso ieri sera da autostrade si parlava di “altri interventi” e non di ispezioni sulle gallerie, quindi il possibile ritardo non era stato comunicato. Al momento non sono note le motivazioni della mancata riapertura.

Notizia in aggiornamento