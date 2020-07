Caos autostrade, il ministro De Micheli: “Entro il 28 luglio il ripristino della viabilità”

Roma. “Entro il prossimo 28 luglio saranno completate le verifiche e gli interventi e ripristinate le normali condizioni di viabilità” in Liguria. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli al question time in Senato rispondendo a una interrogazione di Fdi.

“Confermo – ha aggiunto – che si sono verificati disagi molto gravi per l’utenza e lunghe attese per effettuare gli spostamenti sulla rete autostradale ligure. Ritengo però che non possa mettersi in discussione la convinzione che la sicurezza delle infrastrutture costituisca un presupposto imprescindibile per garantire l’effettività del diritto alla mobilità”.

Immediata la replica polemica del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Secondo il Ministro De Micheli i lavori sulle autostrade della Liguria sarebbero dovuti terminare il primo luglio – ha scritto Toti su facebook – E non è successo. Successivamente era stata annunciata la data del 10 luglio. E niente è cambiato. Poi Il Ministro ha rilanciato il 20 luglio. Ma nulla di fatto, salvo le accuse di inventarci tutto o peggio di fare campagna elettorale”.

“Oggi annuncia che i lavori si concluderanno il 28 luglio – dice il governatore ligure – Che sia la volta buona? Speriamo di sì e che il Ministro ci dia finalmente risposte concrete, valuti ipotesi di risarcire i liguri e faccia loro delle scuse per il disastro economico che ha provocato il piano voluto dal suo Ministero”