Caos autostrade, ecco tutte le chiusure previste fino a domani mattina

Genova. Continuano le chiusure notturne in autostrada sulla rete ligure. Ecco il programma delle chiusure per lavori nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Isola del Cantone, in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra‘, in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Rapallo, in entrata verso Livorno.

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Vignole Borbera, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria, fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere le stazioni di Genova est o Genova Nervi sulla stessa A12 e proseguire in direzione Livorno.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Arenzano, verso Savona. In alternativa, a chi da Genova è diretto verso Savona, si consiglia di uscire a Genova Pra’ e utilizzare la SS1 Aurelia per raggiungere Arenzano da cui entrare in A10 verso Savona.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 20:00-23:00, della stazione di Masone, in entrata, in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ovada. Per i mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 t e a quelli con larghezza superiore a 2,1 m si ricorda che l’ingresso alla stazione di Ovada è consentito nella sola direzione nord;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra la Diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. In alternativa, chi da Alessandria è diretto a Genova, verrà deviato sulla Diramazione Predosa Bettole, dove potrà uscire a Novi Ligure e, tramite la SP456 del Turchino, raggiungere Genova. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con mass superiore alle 7,5 t, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di procedere fino alla A7 tramite cui raggiungere il capoluogo ligure.

A chi è diretto verso Savona/Ventimiglia, dopo aver raggiunto Genova, tramite i suddetti percorsi alternativi, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia ed immettersi in A10 alla stazione di Arenzano da cui proseguire in direzione Savona.