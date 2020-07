Caos autostrade e Genova paralizzata: Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro al Prefetto

Genova. Dopo l’ennesima mattinata di follia con Genova completamente bloccata, strade e caselli autostradali chiusi, lavori in corso in ogni direzione, camion, o peggio ancora ambulanze, ostaggio di serpentoni di macchine, anche i sindacati dicono basta.

“Manutenzione e sicurezza delle arterie cittadine e autostradali non sono in discussione – scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil – ma la situazione che stiamo vivendo non è più tollerabile e soprattutto di fronte a questa emergenza è giunto il tempo di trovare soluzioni concrete”.

Per i sindacati “serve chiarezza sui tempi delle manutenzioni autostradali, sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie a partire dalla Gronda, serve un piano che sia compatibile con le esigenze della città e della sua mobilità. Genova e la sua economia, a partire dalla logistica per arrivare a turismo e manifatturiero non si possono permettere l’isolamento che da troppo tempo le penalizza”.

“Occorre aprire un confronto sul potenziamento del trasporto pubblico; AMT dopo il lock down soffre una drastica riduzione passeggeri che devono al contrario essere incentivati ad utilizzarla. Serve una regia per risolvere questa situazione paradossale, le soluzioni non sono certamente facili, ma vanno trovate. Serve chiarezza sulle ingenti risorse ancora ferme al Ministero per potenziamento delle linee cittadine, il nodo ferroviario e il prolungamento della metro hanno bisogno di una accelerazione così come il nodo di San Benigno.

Per questo “Cgil, Cisl, Uil Genova chiederanno al Prefetto l’apertura di un tavolo per trovare soluzioni a questa ormai drammatica situazione”.