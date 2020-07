Caos autostrade, domani alle 10 presidio della Fit Cisl davanti alla prefettura

Genova. Domani la Fit Cisl Liguria dalle ore 10 sarà in piazza sotto la prefettura di Genova insieme a delegati provenienti da tutta la Regione.

“Dobbiamo tutelare le migliaia di posti di lavoro e di aziende minacciate dalle ripercussioni del blocco del traffico, preservare i traffici commerciali difesi con i denti dopo la tragedia del ponte Morandi, stimolare chi arriva da fuori a venire nel nostro splendido territorio”, spiega il sindacato.

“I lavoratori e la nostra stessa economia, sia di Genova che dell’intera regione, hanno bisogno di risposte e azioni concrete per risolvere la drammatica situazione che stiamo vivendo – spiega Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria -. Siamo anche preoccupati per ciò che accadrà sul tema della concessione ad Autostrade. Il Ministero dei Trasporti convochi tute le parti in causa, perché Genova e la Liguria non possono più aspettare”.