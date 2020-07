Caos autostrade, domani a rischio la riapertura di A7 e A10: “Possibili chiusure per alcuni giorni”

Genova. Ultime notti e giorni di fuoco sulle autostrade liguri per i controlli a raffica nelle gallerie, almeno secondo le previsioni del ministero che indicano il 15 luglio come termine degli interventi più gravosi. Mentre prosegue la chiusura della A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest (non è stata indicata da Autostrade nessuna data possibile per la riapertura), nella notte saranno ispezionate anche le gallerie della carreggiata sud. Ma a rischio c’è anche la riapertura della A10 in direzione Genova tra Arenzano e Voltri.

Autostrade inoltre avverte che “qualora sia rilevata dagli ispettori la presenza di importanti difetti costruttivi, gli interventi di manutenzione devono essere attivati con immediatezza determinando il prolungamento della chiusura della tratta autostradale per alcuni giorni con conseguenti congestionamenti del nodo genovese”.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in entrata verso Savona;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova.

1 – ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE SENZA POSSIBILITÀ DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest verso Genova per attività di ispezione delle gallerie “Torbella”, “Maltempo”, “Certosa”, “Belvedere” e “Promontorio”. In alternativa, chi da Milano è diretto a Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, potrà percorrere la SP35 dei Giovi e raggiungere il capoluogo ligure.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a eguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarrà il suddetto percorso alternativo.

[Abbiamo chiesto un ulteriore chiarimento ad Autostrade: “Oggi il traffico in direzione nord scorre in scambio di carreggiata sulla carreggiata sud. Stanotte chiude la carreggiata sud per ispezionare gallerie di quel tratto. Quindi non sarà possibile procedere né in nord né in Sud ma grazie agli interventi programmati tra le 21 e le 23 oltre a quelle chiusure, la circolazione potrà riprendere dopo le 23 in direzione nord senza scambi di carreggiata, rimanendo chiusa in direzione sud”]

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova, per attività di ispezione delle gallerie “Voltri” e “Crevari”. In alternativa, a chi proviene da Savona ed è diretto a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Arenzano, percorrere la SS1 Aurelia attraverso cui raggiungere il capoluogo ligure.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, oltre a confermare il suddetto percorso alternativo, ai mezzi pesanti provenienti da Ventimiglia e diretti verso il corridoio tirrenico verrà consigliato l’itinerario alternativo A6/A21/A1/A15.

2 – CHIUSURE PER ALTRI INTERVENTI

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 21:00-23:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova-Bolzaneto verso Milano. Pertanto, in tale fascia oraria, chi entra alla barriera di Genova ovest non potrà proseguire verso Milano ma potrà procedere solo verso la A12 in direzione di Livorno.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria, fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi proviene da Livorno, stanti le concomitanti chiusure sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 21:00 alle 22:00 dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Genova est mentre dopo le 22:00 dovrà uscire alla stazione di Recco da cui, tramite la viabilità ordinaria, raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione di Milano.

A12 Genova- Sestri Levante

-chiusura, con orario 21:00-23:00, del tratto compreso tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova verso Genova e, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Recco e Genova est sempre verso Genova. Pertanto, a chi da Livorno è diretto verso Genova, si consiglia:

dalle 21:00 alle 22:00, di utilizzare la stazione di Genova est;

dalle 22:00 alle 6:00, di utilizzare la stazione di Recco, percorrere la viabilità ordinaria e raggiungere il capoluogo ligure.

Le suddette chiusure della A7 e della A12 con orario 21-23 sono propedeutiche alla rimozione del dispositivo messo in atto conseguentemente alla chiusura della galleria “Monte Galletto”. Ciò consentirà, dalle ore 23 di questa sera, di riaprire il tratto Genova ovest-Allacciamento A7/A12 verso Milano e verso Livorno, rimuovendo lo scambio di carreggiata finora presente. Alla stessa ora sarà riaperto anche l’allacciamento A12/A7 verso Milano.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:30-5:30, del tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto verso Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’ e raggiungere Genova attraverso la viabilità ordinaria.