Aggiornamento ore 7:50 – Il casello di Genova Est è stato riaperto al traffico. Si segnalano ancora code tra lo svincolo tra A7 con A10 e uscita Genova Ovest, e rallentamenti ancora sulla A26 e A10 in direzione Ventimiglia nel tratto compreso dalla interconnessione delle due autostrade.

Genova. La giornata inizia con nuovi disagi sulle autostrade. Slitta la riapertura del casello di Genova Est, sia in entrata sia in uscita, per completare le attività di ispezione all’interno della galleria San Pantaleo, il primo tunnel all’imbocco della rampa da Staglieno.

La riapertura è prevista per le 8.00, secondo quanto comunicato sul sito di Autostrade, anche se il messaggio ufficiale indicava come orario le 7.30. In alternativa la società consiglia di utilizzare Genova Ovest. Svolti nella notte anche ispezioni alla galleria Campursone I, come indicava il bollettino serale pubblicato ieri sera.

Si registrano code e rallentamenti in A7 in direzione sud tra lo svincolo per la A12 e Genova Ovest, dove confluisce obbligatoriamente tutto il traffico diretto in città. Attenzione anche alla coda di 3 km tra l’allacciamento A26/A10 e Varazze sempre a causa dei cantieri.

Qualche chilometro di code e rallentamenti sulla A26, sull’allacciamento con l’A10 in direzione Ventimiglia a causa del traffico intenso unito ai cantieri presenti in zona.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova la stazione di Busalla in entrata verso Milano, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 20:00 di giovedì 9 luglio;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona la stazione di Arenzano in entrata verso Savona fino alle 22:00 di martedì 7 luglio;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante la stazione di Genova Nervi in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova fino alle 6:00 di mercoledì 8 luglio.