Caos autostrade, a Genova ancora una mattinata di passione per il traffico

Genova. Doveva essere il giorno del ritorno alle “normali condizioni di viabilità”, almeno secondo la ministra dei trasporti Paola De Micheli, invece è l’ennesima giornata di disagi per il traffico con diverse situazioni ancora critiche.

Sulla A7 traffico fortemente rallentato in direzione Nord anche a causa di un mezzo pesante in avaria tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto. Ma sul tratto sono ancora presenti scambi di carreggiata e riduzioni a una sola corsia. Stamattina, poi, lunghe code si sono formate sull’elicoidale e in lungomare Canepa per l’apertura ritardata del casello in entrata.

Code anche in entrata a Genova Aeroporto, anche qui complice un veicolo in avaria durante la mattinata, ma anche perché è ancora attivo lo scambio di carreggiata in A10.

A peggiorare la situazione un piccolo tamponamento tra auto e tir prima della rampa che sale dalla strada Guido Rossa. Restano chiusi i caselli di Genova Pra’ e Genova Pegli in entrata verso Levante (dovrebbero riaprire questa sera alle 20) e per questo motivo si sono formate ancora code in Aurelia tra Voltri, Pegli e Sestri Ponente.

Unica nota positiva per ora la fine del divieto per i mezzi pesanti in A26 che evita il congestionamento della A7 in direzione del porto.