Campomorone. Altro nuovo acquisto per il Campomorone Sant’Olcese. I biancoblù, che militeranno nel campionato di Eccellenza, potranno disporre del portiere Simone Nucci.

Classe 1982, Nucci ha alle spalle una lunga carriera. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria per due anni e del Genoa per uno, ha poi giocato nella Sestrese e quindi ha debuttato in prima squadra nel Via dell’Acciaio. In seguito ha difeso i pali di Polis Genova, Virtus Sestri, Albenga.

Dal 2006/2007 al 2008/2009 ha giocato nella CulmvPolis tra Eccellenza e Promozione, poi con il Borgoratti, successivamente con il Varazze Don Bosco nel 2013/2014, quindi nel 2014/15 e per metà della stagione successiva nel Quiliano in Eccellenza, nel 2016 nel Celle Ligure in Promozione, nel 2016/2017 con il Certosa in Promozione, nel 2017/2018 con la Ronchese in Promozione, nel 2018 con il Borzoli in Promozione, nel 2019 prima con il Quiliano e poi con il Città di Cogoleto in Prima Categoria, quindi con la Sampierdarenese, sempre in Prima Categoria, nell’ultimo scorcio di stagione.

Luca Tancredi, dopo aver gestito per otto stagioni la rima squadra femminile Uisp, sarà per la stagione 2020/2021 il nuovo responsabile del settore femminile giovanile.

“Servirà un po’ di pazienza e programmazione ma cercheremo di crescere con la qualità dei servizi e con la costante vicinanza a mister e giocatrici, grazie al lavoro in sinergia con l’Usd Campomorone Ladies cercheremo di creare un percorso naturale dall’under 10 alla prima squadra” ha dichiarato Tancredi.