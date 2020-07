Albisola Superiore. Si è svolta oggi, domenica 5 luglio, la prima tappa del campionato italiano di footgolf individuale e a squadre per la stagione 2020, organizzato dall’Aifg, l’Associazione Italiana FootGolf.

Lo splendido scenario del Golf Club Albisola in località Carpineto è stato teatro dell’evento, che ha visto 288 atleti portare a termine la competizione. Il primo gruppo di partecipanti è partito alle ore 8, l’ultimo ha preso il via intorno alle 17.

La vittoria finale è andata a Francesco Rossi del FootGolf Ferrara-Rimini che ha chiuso con -10, primo nella categoria Top. Stesso identico punteggio di Davide Baldini del FootGolf Treviso. Allo spareggio Rossi ha prevalso su Baldini.

Terza posizione per Mattia Zerbini (FootGolf Ferrara-Rimini), Gianluca Bortolin (FootGolf Motta) e Carlo Brasesco (Bitta FootGolf Team) con -9.

Sesta posizione per Giuseppe Latini (Vetralla FootGolf) e David Illuminati (FootGolf Genova) con -8.

Tra le squadre, successo per il FootGolf Ferrara-Rimini con 250 colpi, seconda posizione per il Bitta FootGolf Team con 252 colpi, terza posizione per il FootGolf Motta con 253 colpi.

Matteo Neri è stato premiato per il best approach (2,52 metri alla buca 10). Tra le numerose hole in one, premio a Giorgio Nuzzo (alla buca 16) perché miglior classificato.

Vincitori di categoria: Andrea Bisio tra i Quarta Categoria, Alessio Anzalone tra i Terza Categoria, Davide Baldini tra i Seconda Categoria, Carlo Brasesco tra i Prima Categoria.

Tra gli Under 18: primo Davide Girolami, secondo Andrea Novelli, terzo Emanuele Capraro.

Nel femminile: prima Selvaggia Palombini, seconda Maria Elena D’Este, terza Arianna Brotto.

Tra gli Over 55: primo Gianni Machì, secondo Danilo Napoli, terzo Giuliano Geti.

Tra gli Over 50: primo Mirco Favero, secondo Lucio Valzano, terzo Christian Smussi.

Tra gli Over 45: primo Gianluca Bortolin, secondo David Illuminati, terzo Andrea Zancanella.

Classifica ad handicap: primo Giorgio Nuzzo, secondo Stefano Marrelli, terzo Carlo Brasesco.

Il percorso aveva 18 buche e par 69 per una misura di 2.320 metri. Di seguito, la classifica finale con tutti i punteggi ottenuti, buca per buca.

La prossima tappa si terrà sabato 25 e domenica 26 luglio al Golf Club Terre dei Consoli a Monterosi.