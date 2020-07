Camogli: rubano a casa di un anziano, bloccati dai carabinieri

Camogli. Erano riusciti a entrare nell’abitazione di un anziano senza effrazione, asportando vari oggetti in oro e un orologio, dileguandosi, ma i carabinieri di Camogli, al termine di una rapida attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà per “furto in abitazione in concorso e falsa attestazione o dichiarazioni a P.U.” due cittadini algerini di 21 e 30 anni, gravati da pregiudizi di polizia e irregolari.

La pattuglia, intervenuta prontamente poco dopo il fatto, è riuscita a rintracciare e bloccare i malfattori.

La refurtiva, in parte recuperata, è stata restituita.

I due sono stati anche denunciati per “permanenza in Italia nonostante l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato”.