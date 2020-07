Camogli, ancora una frana dal versante del Castellaro: massi e detriti finiscono in mare

Camogli. Una frana si è staccata questa mattina nella zona del Castellaro tra l’abitato di Camogli e Punta Chiappa. Alcuni massi e detriti sono finiti in mare, senza travolgere nulla e nessuno durante la caduta.

Si tratta di un fenomeno piuttosto comune su quel versante che da sempre è soggetto a frane e distaccamenti di materiale. In quell’area, come ricorda il sindaco Olivari, sono in vigore per 150 metri dalla costa il divieto di balneazione (ci sono alcune calette accessibili solo via mare) e il divieto di navigazione per le imbarcazioni.

Alcuni anni fa la proprietà del Cenobio dei Dogi, albergo che sorge a breve distanza dal versante, era dovuta intervenire a spese proprie per mettere in sicurezza una parte del costone roccioso vicino alla spiaggia privata.