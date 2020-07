Campomorone. Altra giornata ricca di novità nel panorama calcistico di Genova e provincia.

Nuovo botto di mercato del Campomorone Sant’Olcese, che sta allestendo una squadra per essere grande protagonista in Eccellenza. Con la maglia biancoblù giocherà Federico Moretti (nelle foto), classe 1988, proveniente dal Busalla. Il centrocampista ha alle spalle una lunga carriera tra i professionisti; ha giocato con Sampdoria, Parma, Carpenedolo, Varese, Catania, Ascoli, Grosseto, Modena, Spezia, Padova, Vicenza, Latina, Avellino, Albissola, Honvéd.

Scendendo in Prima Categoria, la Superba Calcio comunica l’arrivo cinque giocatori: Matteo Guelfi (difensore classe 1995, dal Via dell’Acciaio), Matteo Bucchieri (centrocampista classe 1992, dal Sori), Andrea Rondoni (attaccante classe 2000, in prestito dal Borzoli), Lorenzo Campazzo (portiere classe 1999, di ritorno dal Borgo incrociati) e Yuri Di Via (centrocampista classe 1986, dal Progetto Atletico). Lasciano la squadra Riccardo Scalamera ed Anderson Bright Omorogbe; per il resto, in linea di massima, tutto il gruppo dello scorso anno sportivo è stato riconfermato.

Il direttore sportivo Nicola Portoricco ha ufficializzato i due primi acquisti della Caperanese. Dal Golfo Paradiso PRCA arriva l’attaccante Francesco Rizzo, classe 1987, giocatore di categoria superiore con un passato importante fra Calabria e Sardegna, ex, tra le altre, di Rapid Nozarego e Lavagnese. Dal Real Fieschi approda in verdeblù il centrocampista classe 1998 Enrico Salvatori, con un passato al Moconesi e alla Lavagnese.

Il Fegino, squadra reduce dal nono posto nel girone C di Prima Categoria, ha un nuovo allenatore. Si tratta di Domenico Napoli, classe 1968, ex mister del Bavari.

Il Campo Ligure Il Borgo, giunto settimo nel girone D di Seconda Categoria, ha confermato l’allenatore: sarà ancora Paolo Gambino.

Il Pontecarrega, sesto classificato nel girone D di Seconda Categoria, riparte dal mister Carlo Gino Sarpero. Il confermato allenatore sarà coadiuvato dai collaboratori tecnici Gabriele Gamba e Mattia Chiesa, dal preparatore dei portieri Michele Iorfino e dal massofisioterapista Antonello Scarfi.

Il Valle 2015, neopromosso in Prima Categoria, non si iscriverà. La squadra di Borzonasca cessa la sua attività.