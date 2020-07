Calcio: una punta per la Rossiglionese, quattro innesti per l’Anpi Casassa

Genova. Ancora una giornata ricca di ufficializzazioni nel panorama del calcio dilettantistico.

In Promozione, la società Asd Little Club James comunica di aver raggiunto l’accordo con il nuovo gestore del campo di Bavari San Giorgio, l’Asd Marassi 1965, per proseguire la stagione sull’impianto di bavarino per il settimo anno di fila. “Si tratta di un accordo che va a sigillare un importante collaborazione – dichiara la dirigenza rossoblù -. Il tutto è stato sancito tramite una sinergia tra il nuovo presidente del Marassi Giuseppe Perpignano, il quale si è reso molto disponibile, e lo storico fondatore della James, Marco Luciani, che ha dato il suo fondamentale contributo alla nostra causa. Vi aspettiamo tutti per una nuova grande stagione di sport e divertimento come stile della società Little Club James!”.

Altra importante riconferma in casa arancione: Andrea Amandolesi continuerà ad indossare la maglia della sua città. Sammargheritese doc, prodotto del settore giovanile, Andrea è un centrocampista classe 1999 alla sua quarta stagione in prima squadra.

In Prima Categoria, per l’Anpi Sport E. Casassa due nuovi arrivi, Renato Russotti (attaccante, leva 1994, dalla Voltrese) e Leandro Ravera (difensore, leva 1996, ex Burlando), e due ritorni, Luca Guelfi (centrocampista, leva 2001, dalla Superba) e Michele Carossino (difensore, leva 1997). Lascia la squadra biancorossa Davide Di Donato (centrocampista, leva 1987).

In Seconda Categoria raffica di conferme per A Ciassetta. I biancoverdi potranno ancora contare su sedici giocatori: il capitano Matteo Curotto (centrocampista, leva 1989), Matteo Bodi (portiere, 1994), Stefano Perasso (difensore, 1994), Saverio Sparacio (attaccante, 1994), Marco Squeri (difensore, 1989), Gabriele Garibotto (centrocampista, 1987), Vittorio Bellati (difensore, 1992), Davide Morano (difensore, 1999), William Casazza (centrocampista, 2001), Catello Di Somma (difensore, 2001), Luca Ferrarotti (attaccante, 1997), Mattia Garbarino (centrocampista, 1999), Samuele Giammarresi (attaccante, 2001), Alessandro Lazzari (portiere), Sejdi Sejdiraj (centrocampista, 2001), Gabriele Tontoli (attaccante, 2002).

La Rossiglionese si rafforza ulteriormente con l’innesto di Marco Ottonelli. Attaccante, classe 1991, nel 2014/2015 ha giocato con il Felizzano, poi due stagioni al Bergamasco, quindi nel 2017/2018 ha militato prima in Spinettese poi in Ovadese Silvanese; nel 2018/2019 ha indossato la maglia del Libarna. Lo scorso anno era alla Castelnovese.

Il Lido Square ha confermato Daniel Rossi, centrocampista offensivo classe 1998.