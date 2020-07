Calcio: un nuovo direttore sportivo per Rivasamba e Masone

Sestri Levante. Il Rivasamba, la cui prima squadra milita in Eccellenza, ha comunicato che il nuovo direttore sportivo sarà Sergio Chiappe.

Sempre riguardo all’Eccellenza, Enrico Ascheri si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo della Genova Calcio.

Scendendo in Seconda Categoria, novità in casa Masone: Mario Zunino assume la carica di direttore sportivo al posto di Renato Zunino, il quale rimarrà nello staff dirigenziale con altro incarico.

Per quanto riguarda il calcio giovanile, il Rapallo Rivarolese ha presentato Massimiliano Cassaro (nella foto), il nuovo allenatore della leva 2006 (Under 15) per la stagione 2020/21. Torinese di nascita, il tecnico ha nel suo palmarès un’importante esperienza nelle giovanili del Bra; trasferitosi poi in Liguria due anni fa, arriva alla James dove rimane per due stagioni. Le prime parole di mister Cassaro: “Sono contento e onorato di essere qui, al Rapallo Rivarolese: una società importante e gloriosa. Ci divertiremo!”.