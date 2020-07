Calcio: Umberto Iozzi alla guida del Via dell’Acciaio, Luca Piropi confermato dalla Caperanese

Genova. Qualche novità di calciomercato.

In Promozione, sarà Umberto Iozzi il nuovo allenatore del Via dell’Acciaio. Prende il posto di Antonino Pecoraro, passato al Little Club James. Si tratta della sua terza volta nella società di Sestri Ponente, dopo un’esperienza come vice di mister Rolando e una da primo allenatore in Prima Categoria.

In Prima Categoria, tre nuovi acquisti per la Caperanese: Federico Pomo, classe 1993, centrocampista proveniente dal Golfo Paradiso PRCA, Daniele Martino, classe 2000, difensore proveniente dal Real Fieschi, Ettore Arbocò, classe 2001, centrocampista proveniente dal Golfo Paradiso PRCA.

Caperanese che ha ufficializzato la conferma dell’allenatore della prima squadra Luca Piropi; sarà assistito dal collaboratore Daniele Scirè e dall’allenatore dei portieri Fabrizio Craba. L’allenatore della Juniores sarà Francesco Albanese.

Tre nuovi arrivi per il Borgoratti: Lorenzo Bonanziga, classe 2000, Andrea Rizzo, difensore classe 1987 che giunge dal Torriglia, Mirko Montanari, classe 2000 che era all’Athletic Club Liberi.