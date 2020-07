Santa Margherita Ligure. L’Asd Sammargheritese annuncia il nuovo assetto dell’area tecnica del settore giovanile per la stagione 2020/2021.

Alessandro Giacobbe sarà coordinatore e supervisore della crescita dei giovani talenti in ottica di prima squadra di cui sarà l’allenatore nel campionato di Promozione. Per la stagione 2019/2020 la società arancione ha vinto il premio istituito dalla LND per l’utilizzo di un numero maggiore di “giovani calciatori” in aggiunta a quelli già previsti.

Roberto Varlani sarà il nuovo responsabile tecnico e organizzativo dell’attività agonistica. Uefa B con una lunga carriera da allenatore di prima squadra, nel suo palmarès la vittoria dei campionati con Voltrese e Borzoli, e di molti settori giovanili tra cui Ligorna, Serra Riccò, Anpi Casassa. Ha svolto con successo lo stesso ruolo in Goliardica e nell’ultima stagione al Golfoparadiso.

Responsabili tecnici e organizzativi dell’attività di base saranno invece Valerio Costa e Gabriel Gaetani.

Valerio Costa, Uefa B, un passato nelle giovanili di Sammargheritese e Spezia fino al campionato Primavera, una lunga militanza in squadre locali tra Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Ex capitano della Sammargheritese, nel suo curriculum anche diversi campionati vinti con le maglie della Corte, Rapid Nozarego e San Lorenzo.

Gabriel Gaetani, anche lui cresciuto nelle giovanili della Sammargheritese fino alla prima squadra con cui ha affrontato campionati di Eccellenza e Promozione, ha vestito anche le maglie della Corte ‘82 (con cui ha conquistato il campionato di Prima Categoria), San Lorenzo della Costa e Ruentes.