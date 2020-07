Calcio, Rossiglionese scatenata sul mercato: altri quattro nuovi arrivi

Rossiglione. La Rossiglionese, grazie al lavoro del direttore sportivo Paolo Folli e del direttore tecnico Nino Bevilacqua, sta rapidamente allestendo la squadra per il prossimo campionato di Seconda Categoria. In queste ore sono state ufficializzati altri quatto arrivi.

I bianconeri annunciano l’ingaggio per la prossima stagione di due nuovi portieri. Si tratta dell’affidabile Flavio Piana, classe 1994 proveniente dall’Ovada e che l’ultima stagione ha difeso i pali della Pro Molare, e di Gianluca Folli, promettente classe 2000 dalla Campese.

In Valle Stura, nella prossima stagione, giocherà il forte centrocampista Gianluca Termini (nella foto sopra con Bevilacqua). Esperienza e classe per il giocatore classe 1989, che vanta una lunga militanza in categorie superiori, dal Sestri Levante al Ligorna, dal Busalla al Vado. per citarne alcune.

Per finire, ecco Gianluigi Bianco. L’ex professionista, classe 1989, non ha bisogno di presentazioni, essendo stato vincitore di scudetto e Coppa Italia Primavera con la Sampdoria. Ha vestito, tra le altre, le maglie di Empoli, Sassuolo, Frosinone, Avellino, Casertana e Benevento. “Per noi è un onore e un privilegio avere Gianluigi nella nostra famiglia. Siamo sicuri che insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni” dichiara la dirigenza rossiglionese.

Gianluigi Bianco con Nino Bevilacqua

Flavio Piana

Gianluca Folli